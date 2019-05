Calcio, Javier Zanetti incontra ragazzi oratorio Taranto

Lo storico capitano dell’Inter Javier Zanetti, oggi vice presidente del club nerazzurro, sarà a Taranto lunedì 6 e martedì 7 maggio, nell’ambito di un progetto di promozione sociale con i bambini di Città vecchia, promosso dall’associazione Sport4Taranto e dal parroco della Cattedrale di San Cataldo, don Emanuele Ferro. Zanetti incontrerà lunedì alle 15.30 i bambini della Scuola Calcio dell’oratorio, le loro famiglie e gli abitanti di Città Vecchia nei campetti della parrocchia di san Giuseppe. La mattina di martedì 7 maggio invece, al Teatro Orfeo, presenterà il suo libro «Vincere, ma non solo». L’incontro in questo caso è rivolto alle scuole.

Sport4Taranto, coordinato da Dino, Angela e Lisa Ruta, organizzerà una Scuola Calcio Educativa per 30 bambini dell’ASD Taranto Vecchia dell’oratorio Città Vecchia San Giuseppe. Il nuovo progetto educativo è in collaborazione con la Fondazione PUPI, di Javier e Paula Zanetti.

«Ho accettato con piacere - spiega in una nota della Curia Javier Zanetti - l’invito di Dino Ruta di realizzare qualcosa di importante per Taranto, con una Scuola Calcio. Tutti insieme creeremo delle opportunità per dare ai bambini la possibilità di realizzare i propri sogni».