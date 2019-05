Crispiano: accoltellò conoscente, arrestato per tentato omicidio

E’ stato individuato ed arrestato dai carabinieri il presunto autore di un accoltellamento avvenuto la sera del 3 aprile scorso, durante una lite nella zona residenziale del comune di Crispiano. In carcere, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Taranto Giuseppe Tommasino su richiesta del sostituto procuratore Francesco Ciardo, è finito un 37enne, incensurato, ritenuto responsabile di tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca. L’uomo, a seguito della lite per futili motivi, ha colpito più volte al torace con un coltello un coetaneo del posto, provocandogli lesioni che solo per un caso non hanno interessato organi vitali. La vittima fu soccorsa e trasportata all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Le indagini hanno permesso di risalire al 37enne attraverso l’ascolto di testimoni e la visione delle immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona.