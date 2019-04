Ex Ilva, Fiom Taranto: «Di Maio chiarisca nuova mission»

TARANTO - «Di Maio chiarisca la mission della nuova struttura commissariale». Lo chiede la Fiom Cgil Taranto dopo le dimissioni dei commissari straordinari e la nomina, «a distanza di poche ore», da parte del ministro Di Maio, dei «nuovi commissari che dovranno gestire una delle fasi più difficile in capo all’amministrazione straordinaria».

«Al di là di come sia avvenuto il passaggio di testimone - sottolineano Giuseppe Romano e Francesco Brigati della segreteria Fiom Taranto - riteniamo sia necessario capire quale sia la mission affidata ai neo commissari in merito al piano di bonifiche e gestione del personale, oggi in ILVA in A.S., che deve essere necessariamente reimpiegato nelle attività previste nel DPCM del 29 settembre 2017».

«Indubbiamente - proseguono - la vecchia gestione commissariale non ha brillato per trasparenza e molti ancora sono i nodi da sciogliere e che devono trovare delle risposte certe per il territorio e per i lavoratori momentaneamente in Amministrazione Straordinaria. Il ministro di Maio chiarisca pertanto quanto prima il cambio ai vertici di Ilva in A.S. e apra un confronto con le organizzazioni sindacali necessario a garantire il processo di risanamento ambientale e il piano di bonifiche previste dall’autorizzazione integrata ambientale con l'utilizzo del personale oggi in cassa integrazione straordinaria».