Taranto, insediato Osservatorio permanente sulla Salute

Si è insediato al Comune di Taranto l’osservatorio permanente sulla salute, di cui fanno parte oltre al sindaco Rinaldo Melucci ed ai tecnici della Direzione Ambiente e Salute per il capoluogo ionico, il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto, il sindaco di Statte Franco Andrioli, il sindaco di Crispiano Luca Lopomo, il sindaco di Montemesola Vito Punzi ed il Direttore Generale dell’Asl di Taranto Stefano Rossi.



L’osservatorio ha fatto il punto sulle relazioni dell’Arpa sulle emissioni dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) e dell’Asl sul potenziale rischio sanitario chieste dal primo cittadino, si è dotato di alcune regole di funzionamento interne e di un calendario dei lavori «coerente - è detto in una nota del Comune di Taranto - con i tempi tipici di aggiornamento degli andamenti sanitari sul territorio. È stato stabilito che detto osservatorio si coordinerà strettamente con le iniziative poste in essere dalla Prefettura di Taranto sulla più generale materia ambientale, curerà la pubblicazione costante dei dati scientifici ovvero delle novità normative disponibili, sarà aperto all’audizione periodica di altri soggetti istituzionali, su tutti l’Istituto Superiore di Sanità, nonché di associazioni di cittadini».