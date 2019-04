Torricella, spacciava mentre era ai domiciliari: arrestato 22enne

I Carabinieri della Stazione di Torricella hanno arrestato, nella flagranza dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di munizionamento, un 22enne del posto, che era agli arresti domiciliari. I militari, durante una perquisizione domiciliare, hanno sorpreso il giovane in possesso di gr. 20 di marijuana suddivisa in dosi, materiale vario per il confezionamento delle dosi, kg. 3 di semi di marijuana, un proiettile cal. 9, nonché la somma contante di € 11.500, suddivisa in banconote di vario taglio e sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. Il 22enne è stato rinchiuso nel carcere di Taranto.