Ginosa Marina, cc arrestano 27enne barese per droga

I carabinieri di Taranto hanno arrestato in flagrante un 27enne di Gravina in Puglia (Ba) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno identificato 4 giovani in un bar di Ginosa Marina (Ta) in atteggiamento sospetto. Il 27enne aveva ingerito qualcosa, e dopo averlo controllato gli hanno trovato addosso tre grammi di hashish e 11,5 di cocaina. Il ragazzo si trova ai domiciliari.