Consegnava eroina nascosta nei panini: arrestato a Taranto

Un 36enne pregiudicato di Taranto, Massimiliano Calaiero, sorvegliato speciale, è stato arrestato dai carabinieri in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari l'hanno perquisito durante un controllo gli hanno trovato addosso 18 grammi di eroina e un bilancino di precisione, tutto nascosto all'interno di alcuni panini in una busta che conteneva altro pane. L'uomo si trova ai domiciliari.