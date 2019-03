Il Comune di Taranto discute dell'aumento della diossina: presente Emiliano

TARANTO - È in corso a Taranto il Consiglio comunale, in seduta monotematica e urgente, per discutere sulla situazione ambientale in città. La richiesta di convocazione è stata avanzata da 11 consiglieri comunali, ma in precedenza era stato un gruppo di genitori che hanno perso figli a causa di malattie che si ritengono connesse all’inquinamento a fare analoga istanza al sindaco Rinaldo Melucci, sulla scorta della denuncia degli ambientalisti in merito a recenti dati Arpa che attestano un aumento della diossina a Taranto. Un punto, questo, sul quale genitori e ambientalisti chiamano in causa le emissioni dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva).

Alla seduta consiliare sono presenti anche il governatore pugliese Michele Emiliano, il direttore generale dell’Arpa Puglia Vito Bruno, e il direttore generale dell’Asl di Taranto, Stefano Rossi. Al Consiglio comunale assiste una delegazione di cittadini e rappresentanti di associazioni e movimenti. Sotto il Municipio c'è un presidio di manifestanti che chiedono azioni a tutela della salute.

I consiglieri comunali ritengono di avere «diritto-dovere di conoscere, approfondire e discutere con il sindaco e le istituzioni preposte» le cause che hanno portato all’emissione delle due ordinanze sindacali sull'ambiente. Una di queste vieta lo svolgimento di attività che comportino il contatto dermico con il terreno, o l’inalazione di polveri provenienti dallo stesso, nell’area della Salina Grande; l’altra dispone la chiusura temporanea di due plessi scolastici del rione Tamburi, che si trovano a ridosso delle collinette ecologiche dell’ex Ilva sequestrate per problemi di inquinamento.

L’occasione, concludono i consiglieri, sarà utile per approfondire i dati scientifici e fare chiarezza sulle «azioni conseguenti che dovranno essere messe in campo per tutelare tutti i cittadini di Taranto».