Taranto, da Regione corsi di riqualificazione per i lavoratori ex Ilva

TARANTO - «Entro pochi giorni sarà pronta la delibera dell’avviso pubblico destinato ai lavoratori in cassa integrazione della nostra regione ed in particolare per i lavoratori ex Ilva di Taranto. Pertanto entro alcune settimane i 1700 ex lavoratori Ilva in esubero potranno essere messi nelle condizioni di poter partecipare ai corsi di riqualificazione professionale e quindi poter anche ottenere una indennità economica di frequenza».

Lo annuncia l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Mino Borraccino, che oggi ha partecipato alla riunione della task force regionale per l’occupazione sulle politiche attive da attuare per i lavoratori pugliesi in cassa integrazione straordinaria. Presenti il presidente della task force Leo Caroli, la dirigente di sezione delle politiche del lavoro Annalisa Fiore, la dirigente delle aree di crisi industriali Betty Biancolillo e i rappresentanti dei sindacati. "Per quanto concerne i lavori di pubblica utilità da far svolgere ad integrazione della rendita derivante dalla Cassa Integrazione - precisa Borraccino - la discussione verrà affrontata tra un paio di settimane in una nuova riunione della Task Force regionale per l’occupazione. In questa riunione ho espresso il mio rammarico, scusandomi con i lavoratori ed i sindacati, per il tempo non veloce di attuazione di questo progetto».