Leporano, medico aggredito da 20 familiari della compagna: scatta la denuncia

TARANTO - Sarebbe stato aggredito da una ventina di persone, tutti familiari della compagna convivente, perché insisteva per vedere la figlia di 4 anni. È quanto denuncia un medico romano, vittima di una aggressione che sarebbe avvenuta ieri mattina a Leporano, città del Tarantino dove la compagna - incinta di 5 mesi - si era trasferita da giugno portando con sé la figlia di 4 anni.

Stando a quanto raccontato dall’uomo in una querela presentata questa mattina presso la Questura di Taranto, l'aggressione con spintoni e pugni, gli avrebbe procurato un trauma cranico e lesioni al torace e alla testa giudicate guaribili in sette giorni. La vittima, medico in servizio presso un ospedale della provincia di Rieti, si era recato a Leporano per raggiungere la figlia e la compagna, con la qualche negli ultimi mesi aveva avuto diverse discussioni a causa del suo trasferimento. Sarebbe riuscito a trascorrere qualche ora con la figlia due giorni fa ma ieri, dinanzi all’abitazione di lei e alla presenza della minorenne, sarebbe stato aggredito e minacciato. Nella denuncia il medico chiede che siano puniti non soltanto i responsabili delle lesioni e delle minacce, ma anche per omissione di soccorso coloro ai quali aveva chiesto inutilmente aiuto e soccorso.