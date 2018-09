Un georgiano di 40 anni, Giorgi Bulia, è stato arrestato dai Carabinieri ad Avetrana con l'accusa di tentato omicidio: l'uomo, al termine di un litigio, ha ferito con una coltellata un 45enne che aveva accompagnato una donna proprietaria dell'appartamento in cui abita l'aggressore, peri incassare l'affitto mensile. Il georgiano, che ha precedenti di polizia, aveva preso in fitto un appartamento nel centro del paese tarantino, di proprietà di una donna: quest'ultima si è fatta accompagnare da un conoscente 45enne residente ad Erchie, per recuperare alcune mensilità arretrate. Nel corso dell'incontro il clima si è fatto incandescente ne è nata una discussione al termine del quale il georgiano ha estratto un coltello e ha ferito alla gola il 45enne: solo la prontezza di riflessi della vittima ha evitato conseguenze più di una ferita di striscio medicata dai sanitari dell'ospedale di Manduria. I carabinieri, intervenuti, non sono riusciti a recuperare l'arma. Il georgiano invece è stato trasferito in carcere. Il 45enne intervenuto in difesa della donna, è stato invece denunciato a piede libero perchè è emerso che era sottoposto al foglio di via obbligatorio dal comune di Avetrana.