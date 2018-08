Parco Cimino, al via i lavori per la messa in sicurezza della pineta

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza nella pineta di parco Cimino. Le abbondanti piogge che si sono abbattute sulla città nei giorni scorsi, hanno provocato la caduta di alcuni alberi e diversi danni alle strutture all’interno del parco. La scorsa settimana, l’assessore all’ambiente Francesca Viggiano, i dirigenti ed i funzionari e tecnici delle direzioni «Ambiente» e «Patrimonio», hanno quindi effettuato un sopralluogo d’urgenza, con il supporto di un agronomo incaricato dal Comune, all’esito del quale è emersa la necessità di provvedere alla chiusura temporanea dell’area «al fine di porre in atto le verifiche e gli adempimenti urgenti di messa in sicurezza».

Con un’ordinanza sindacale è stato quindi disposto il divieto di accesso fino al ripristino dello stato dei luoghi. Il violento temporale ha infatti reso inagibile la pineta. Il maltempo, oltre ad aver spezzato e sradicato gli alberi ad alto fusto, ha causato il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione. Risulta inoltre danneggiata la struttura della palestra del “Gruppo sportivo polizia locale”, le cui vetrate sono lesionate.

Una devastazione che ha preoccupato quanti frequentano abitualmente il parco per svolgere attività fisica e che ora auspicano un rapido riutilizzo dell’area.

«Abbiamo avviato i lavori di ripristino - spiega l’assessore Viggiano - esattamente il giorno dopo il sopralluogo. Si è partiti con il servizio di rimozione degli alberi pericolanti e contemporaneamente di messa in sicurezza del parco. Gli interventi sono stati coordinati dall’agronomo, il dottor Mongelli, il quale sta preparando anche una relazione tecnica nella quale metterà in luce, eventuali interventi da effettuare per risolvere problemi in prevenzione».

Ed aggiunge: «vogliamo evitare ulteriori rischi in un futuro prossimo per altri eventi atmosferici. Dopo la messa in sicurezza, quasi terminata, porteremo quindi avanti un’azione di manutenzione preventiva. L’agronomo, che ha chiesto quindici giorni di tempo per effettuare altri sopralluoghi e controllare la pineta albero per albero, ci dirà come e se eliminare altre alberature e come eventualmente, sostituirle. Se ci dovessero essere problemi di sicurezza ce lo dirà lui. Stiamo aspettando le sue determinazioni».

Non solo prevenzione, ma anche progetti di rivitalizzazione e di riqualificazione anche dell’affaccio a mare del parco Cimino che sarà oggetto nei prossimi mesi di una profonda azione di valorizzazione che riguarderà l’area giochi e l’area dell’Arena.

Il parco Cimino aspira dunque a diventare sempre più un luogo da vivere. A tal proposito l’assessore assicura che, nonostante i disagi provocati dal maltempo, la terza edizione della Spartan Race, in programma a Taranto il prossimo 20 ottobre 2018, «si svolgerà regolarmente nella pineta Cimino». Come nelle passate edizioni, sono attesi in città migliaia di atleti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo ed il Comune di Taranto non si farà trovare impreparato. «Stiamo agendo speditamente per garantire il normale svolgimento della manifestazione», riferisce Viggiano.