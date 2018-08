Va in giro ubriaco con una pistola nei pantaloni: arrestato 36enne

TARANTO - Andava in giro ubriaco per le strade della città con una pistola carica nei pantaloni. Per questo un 36enne è stato arrestato dai «Falchi» della Squadra Mobile di Taranto. L'uomo in evidente stato di ebbrezza, si aggirava per via Dante con il manico di una Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa completa di caricatore e con un colpo in canna, ben in vista che usciva dalla cintola dei suoi pantaloni. Una volta individuato dalla pattuglia, il 36enne ha cercato di dileguarsi, nascondendosi tra le auto in sosta, ma è stato fermato subito e dopo le formalità di rito negli Uffici della Questura è stato portato in carcere.