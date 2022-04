Gioiella Prisma Taranto, la scalata alla Challenge Cup inizierà da Verona

TARANTO - Comincerà dall’AGSM Forum di Verona, il prossimo 17 aprile, il cammino della Gioiella Prisma Taranto nei playoff per il quinto posto, che consentiranno la qualificazione alla Challenge Cup 2022/23 di volley. La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato il calendario del post season: nella domenica di Pasqua (ore 18) la squadra di coach Di Pinto affronterà gli scaligeri in terra veneta. Il primo match, al PalaMazzola, si terrà domenica 24 aprile alle 18 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza del tecnico Bernardi. Tre giorni dopo, mercoledì 27 aprile alle 20.30, la Prisma Taranto targata Gioiella farà visita alla Top Volley Cisterna. Sabato 30 aprile si tornerà tra le mura amiche, con i rossoblù che ospiteranno l’Allianz Milano (ore 20.30). La quinta giornata si terrà, invece, martedì 3 maggio alle 20.30, con Taranto che sarà impegnata nella trasferta lombarda contro il Vero Volley Monza.

La formula dei playoff per il 5° posto

LA FORMULA. Accederanno alle semifinali playoff le prime quattro formazioni classificatesi al termine del girone con i seguenti accoppiamenti: 1^ classificata vs 4^ classificata e 2^ classificata vs 3^ classificata. Le semifinali si disputeranno, in gara unica, sabato 7 maggio alle ore 20.30. Le vincenti delle due gare si sfideranno in una finale, da disputare in sfida secca, giovedì 12 maggio alle 20.30.

Il calendario della serie-quinto posto

17/04/21 ore 18.00: Verona Volley-Gioiella Prisma Taranto

24/04/21 ore 18.00: Gioiella Prisma Taranto-Gas Sales Bluenergy Piacenza

27/04/21 ore 20.30: Top Volley Cisterna-Gioiella Prisma Taranto

30/04/21 ore 20.30: Gioiella Prisma Taranto-Allianz Milano

03/05/21 ore 20.30: Vero Volley Monza-Gioiella Prisma Taranto