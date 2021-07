Bari calcio; Belli: «Sono in una piazza che dà stimoli»

BARI - «Sono contento per la scelta fatta, il primo approccio è stato molto positivo. L’importanza della piazza è stata decisiva nella scelta, come anche il poter competere per un traguardo ambizioso, in una rosa di livello»: si presenta così il difensore laterale Francesco Belli, ex Pisa, neoacquisto del Bari a titolo definitivo. Nella sua carriera ha giocato un solo campionato di Lega Pro, vinto con la maglia della Virtus Entella.

«A livello personale - aggiunge - Bari rappresenta un ulteriore step in avanti. Sono arrivato in una piazza stimolante, importante per tifoseria, stadio, passione. A 27 anni credo sia il momento giusto per confrontarsi con degli obiettivi di spessore».

Infine un autoritratto tecnico: «Nasco come terzino a destra, ma posso giocare anche a sinistra, da mezz'ala o da quinto di centrocampo. Quello del terzino in una difesa a quattro è il ruolo che sento più mio. Credo di essere molto applicato in fase difensiva, ma so propormi a sostegno della manovra offensiva», conclude Belli.