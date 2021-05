Karate, Teryanna D’Onofrio è regina d’Europa: medaglia d'oro lucana

POTENZA - Una medaglia voluta, sudata e strameritata. Il karate azzurro festeggia la conquista dell’oro a squadre femminile nella specialità del Kata ai campionati Europei di Porec in Croazia. Un successo strepitoso quello del nostro «dream team» composto dalla lucana Terryana D’Onofrio, Micheln Pezzetti e Carola Casale. Le tre ragazze «terribili» del karate italiano non hanno lasciato scampo alla Spagna che pure partiva con i favori del pronostico forte del titolo di campionesse continentali conquistato nella precedente edizione.

Ma la «nostra» Terryana D’Onofrio e le sue due compagne non hanno sbagliato una mossa, mostrando un affinamento tecnico sempre più preciso e facendo centro su tutte le abilità che devono necessariamente caratterizzare una squadra vincente. La crescita del «dream team» azzurro è stata costante come dimostra il cammino nelle qualificazioni. Francia, Portogallo, Bosnia, Croazia, Serbia e Polonia hanno solo «scaldato» le azzurre in vista della finale contro le iberiche, avversarie di sempre in tutti gli appuntamenti che contano. Un match che si è rivelato spettacolo puro, dove ogni dettaglio ha fatto la differenza e dove Terryana, ha ancora una volta, messo in mostra le sue qualità, il suo equilibrio e la sua forza. Un oro pesantissimo, l’unico portato a casa dall’Italia in questo Europeo. Una vittoria più netta di quanto dica lo stesso punteggio che ha visto prevalere l’Italia con il punteggio di 25,74 contro il 25,40 della Spagna.

Va dunque all’Italia il titolo di Campioni d’Europa, con la lucana Terryana D’Onofrio, che con l’umiltà che da sempre la contraddistingue ha rivolto il saluto finale a mani unite all’intera platea che da vicino e soprattutto da lontano l’ha seguita con orgoglio. Una grande emozione per l’intera Basilicata, sportiva e non, per Sant’Arcangelo, suo paese natale, per papà Vincenzo, «maestro» nello sport e nella vita, per la famiglia, da sempre protagonista in questa difficile ed impegnativa disciplina.

Per Terryana tanta emozione e una felicità senza confini. «Prima di tutto - ha detto appena conclusa la finale - voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato anche da lontano. Siamo felicissime di aver riconquistato il titolo europeo nonostante la sconfitta nell’ultimo test e anche nella scorsa edizione della rassegna continentale. La riconquista del titolo rappresenta per noi una vetrina molto importante anche riguardo ai prossimi appuntamenti e i prossimi obiettivi come ad esempio il campionato del Mondo a fine 2021 in programma a Dubai. Credo che ci siamo giocati una bella carta ed importante questo traguardo raggiunto in quanto noi siamo una squadra nuova». Parla con saggezza Terryana D’Onofrio che conferma di aver raggiunto il piano della sua maturità sportiva. «Personalmente è il mio secondo titolo europeo con la nazionale - ha spiegato - adesso ci godiamo il momento pronti a ripartire più forti di prima. Sappiamo che dobbiamo lavorare per confermarci e raggiungere altri successi anche a livello mondiale con questa squadra ma siamo già soddisfatte del lavoro che abbiamo svolto in preparazione a questo appuntamento». Una vittoria che conta «più emozionante di altre per quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo nel mondo». Resta un pizzico di amarezza per l’assenza a Tokio, ma la gara a squadre non è stata inserita nel programma olimpico.