Basket, Brindisi in campo contro il bullismo

Brindisi - Si è giocata domenica la sfida di campionato tra Germani Brescia e Happy Casa Brindisi sul parquet del PalaLeonessa A2A di Brescia. Per l’occasione i giocatori di entrambe le squadre si sono schierate al fianco del movimento giovanile anti bullismo «Mabasta», e hanno giocato tutti insieme nella lotta contro ogni forma di bullismo e cyberbulllismo. I capitani delle due squadre sono scesi in campo mostrando la maglia disegnata per l’occasione, quindi tutti i giocatori l’hanno indossata al momento della presentazione delle squadre e dell’inno di Mameli, a pochi minuti dalla palla a due. Un grande colpo d’occhio che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. Sul retro della maglia, un’originale iniziativa con tutti i nomi dei giocatori. Chiaro e forte il messaggio: «Siamo tutti schierati contro il bullismo ed il cyberbullismo e ci mettiamo il nome».