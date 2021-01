Giro d'Italia, dopo 20 anni farà tappa a Foggia

FOGGIA - «Dopo oltre 20 anni, il Giro d’Italia di ciclismo torna a fare tappa a Foggia». Lo ha stabilito il vicepresidente della Regione Puglia, e assessore allo Sport per tutti, Raffaele Piemontese, d’intesa con il presidente Michele Emiliano. La decisione è giunta al termine di una riunione in videoconferenza con la manager di RCS Sport, Giusy Virelli, delegata dal direttore del Giro, Mauro Vegni, per discutere della 104/a edizione della carovana in rosa.

«Ancora una volta scegliamo il Giro d’Italia come grande evento chiamato a valorizzare la Puglia e, per questo 2021, tiriamo dentro una grande città capoluogo che ha bisogno di rigenerarsi attraverso valori positivi», ha detto Piemontese.

«Foggia - si apprende - sarà la città più a sud toccata dal Giro d’Italia, in una partenza di tappa che cadrà di sabato, nel primo week-end della grande corsa per la maglia rosa».