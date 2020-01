Karate, da Faggiano Silvia Semeraro sogna i giochi olimpici

Dopo l’ingresso ufficiale nell’Italia Team e nel club Olimpico 2019 è arrivato il «Natale Coni» per Silvia Semeraro. In questa maniera si è concluso il mese scorso la stagione sportiva per la ventitreenne campionessa di karate residente a Faggiano, la quale gareggia sempre per l’Esercito Italiano. Insomma, oltre alle medaglie e alle pregevoli prestazioni sul tatami in giro per il mondo, nelle varie competizioni della Premier League e della serie A, Silvia Semeraro ha fatto incetta nel mese di dicembre di altri consensi e ingressi nell’Italia Team e nel club Olimpico oltre al marchio «Natale Coni» (insignita durante il «Christmas Party» al Chiostro del Bramante a Roma) che rappresenterà durante i vari combattimenti. La Semeraro è stata premiata in precedenza anche nella nostro capoluogo in occasione della festa dove hanno ricevuto encomi i migliori atleti di Taranto. Logicamente la vita sportiva non si ferma un attimo per la giovane campionessa di Faggiano, che lo scorso anno è stata premiata anche dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Cardea in occasione della doppia medaglia di oro conquistata a Montreal (Canada) nella competizione della serie A e successivamente a Minsk in Bielorussia agli European Games.

Adesso il grande e prestigioso obiettivo di Silvia Semeraro resta quello di strappare la convocazione alle Olimpiadi in programma a Tokyo. Tutta Faggiano e i suoi amici e conoscenti anche di San Giorgio, visto che il suo papà è originario di questo paese limitrofo, fanno il tifo alla grande per lei. Ovviamente i conti si faranno alla fine ovvero guardando la sua posizione finale nel ranking mondiale di Semeraro (Kumitè - 68 kg) che ora è quarta. L’atleta dell’arte marziale dovrà ulteriormente migliorarsi nelle varie competizioni mondiali. Ad iniziare dalla serie A in programma in Cile dal 10 al 13. A seguire la Semeraro si sposterà in Europa per partecipare alla Premier League di Parigi, cui faranno seguito le successive manifestazioni di Premier League. Sperando alla fine di poter rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. «Ho fatto un patto con le mie emozioni: io le lascio vivere e loro... non mi fanno fuori!». In questo pensiero espresso sul suo attivissimo canale social fan club di Facebook, l’atleta Silvia Semeraro fa comprendere quali sono le sue intenzioni in vista di questo anno olimpico.