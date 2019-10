Monopoli schiaccia Potenza 3-0, Bari pareggia a Catania, Bisceglie ko in derby Francavilla

Allo Stadio Vito Simone Veneziani il Monopoli batte il Potenza per 3 a 0. A decidere la sfida sono state le reti di Cuppone nel primo tempo e, nella ripresa, dal calcio di rigore di Fella e dal tris definitivo di Mercadante al 62′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Monopoli di portarsi a quota 22 nella classifica del girone C mentre il Potenza resta fermo a 24 punti.

È finita in parità 0-0 tra Catania e Bari, il match sull’erba del vecchio «Cibali» di Catania. Giocata da squadre con poca voglia di tatticismo. Catania e Bari si sono affrontate a viso aperto, soprattutto in un primo tempo interpretato a gran ritmo e con tanti spunti di cronaca. Non c’è una squadra che avrebbe meritato più dell’altra di vincere. Ed allora l’impressione è che il pareggio sia un verdetto equo.

Un'altra giornata da dimenticare per il Bisceglie che esce sconfitta dal derby con Virtus Francavilla: la partita è stata decisa da un gol di Perez col risultato finale che è di 0-1. La squadra di casa ha provato nella ripresa per cercare di trovare il pareggio, senza però avere a disposizione grandissime occasioni. Con questo risultato gli ospiti sono riusciti a tornare alla verità dopo un punto nelle due gare precedenti. Sono tre punti fondamentali per avvicinare la zona playoff. Per Bisceglie è ancora una volta una giornata da dimenticare con la classifica che al momento dice 17esima posizione con appena 10 punti, 2 nelle ultime cinque.