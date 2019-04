Si è appena conclusa in Puglia la XX edizione del campionato invernale vela d'altura Città di Bari, tradizione ormai irrinunciabile per la città e per i suoi velisti, ma anche per tutti quelli che arrivano dalle altre province per partecipare. Cinque le giornate di regate portate a termine sulle sette previste con trentacinque le imbarcazioni iscritte provenienti da tutta la regione divise tra altura, minialtura e classe amatoriale.

Vincitori del XX campionato invernale “Città di Bari” nell’altura, per la classe Crociera-Regata Morgan IV di Nicola De Gemmis (CC Barion) con Mario Zaetta al timone (LNI Bari), seguita da Obelix di Giuseppe Ciaravolo (Cus Bari) e Pervinca di Cosimo Ostuni (LNI Monopoli) con Andrea Micheli (CV Bari) al timone. Sempre in altura, per la classe Gran Crociera la classifica è composta da Gaios di Amoroso e De Vanna (Cus Bari), Machi di Angelo Dinarelli (LNI Bari) e Cecilia di Simon Proctor (LY Town YC). Passando alla Minialtura il terzetto vincente vede in testa Nellaria di Vito Laforgia (CN Bari) con Fabrizio Buono al timone (CV Bari), con alle spalle Yellow Bee di Andrea Algardi (CN Bari) e Uaua di Rubino Vincenzo (CV Bari). Tra i Surprise il primo classificato è sempre Nellaria, seguito da Uaua e da Cocò di Antonello Natuzzi con Marco Magrone al timone (CN Bari). In ultimo le due classi amatoriali: per la B primo classificato è Oi Tirsenoi di Mauro Domenico Loperfido con al timone Antonio Riccardo (LNI Bari), seguito da Kairos di Giulio Ranieri (Cus Bari) e Patti Chiari di Vincenzo Lasorella (LNI Bari). E, infine, per l’amatoriale C ci sono: Gaia di Massimo Pellicani (CN Bari), Stag Trek 24 di Michele Zaza (CN Il Maestrale) e Blu Virus di Giovanni Ferrario con Vincenzo Velati al timone (CN Bari).

Organizzato dai circoli nautici di Bari (CV Bari, CC Barion, CN Bari, LNI Bari, CN Il Maestrale) con il patrocinio dell'assessorato allo Sport del Comune di Bari, il campionato si è presentato al suo pubblico con una formula lunga come era in origine. Non più regate compresse nei due mesi invernali di febbraio e marzo, come successo nel recente passato, ma lungo tutto l'inverno, da novembre a marzo. Iniziato con il più classico degli appuntamenti, il Trofeo Bottiglieri a cura del CV Bari, l’11 novembre scorso, il campionato è proseguito il 25 novembre e il 24 febbraio con le prove del CN Bari- VI Trofeo Marisabella; il 9 dicembre e il 10 febbraio con il Trofeo CC Barion Sporting Club; il 10 marzo con la Coppa CN Il Maestrale e il 24 marzo con la regata finale affidata alla LNI Bari che tuttavia è stata annullata per assenza di vento.

“Questo campionato ha segnato un momento importante della storia della vela pugliese – commentano gli organizzatori -. Ogni anno il nostro impegno è massimo per proseguire nell’organizzazione di questa manifestazione sportiva che richiama tanti equipaggi e appassionati. La fatica è tanta ma alla fine la soddisfazione di riuscire a portare a termine il nostro proposito, i sorrisi degli amici velisti prendono il sopravvento e ci spingono a continuare a impegnarci per una nuova edizione, e poi un’altra e poi un’altra. Un ringraziamento va al comitato di regata, agli ufficiali di regata e alla giuria, ai posaboe, ai marinai, e a tutti i volontari dello staff tecnico - organizzativo che hanno contribuito con il proprio impegno alla riuscita della manifestazione”.

Ed è proprio così. Ogni anno infatti i Circoli organizzatori del campionato invernale d'altura di Bari cercano di migliorare e migliorarsi per offrire servizi e divertimento crescente ai partecipanti. Tra le novità di questa XX edizione, ad esempio, c'era la possibilità per gli equipaggi di iscriversi alle singole manifestazioni (trofei o coppe). La prima è stata il Trofeo Bottiglieri consueto appuntamento organizzato da 31 anni dal Circolo della Vela Bari con una premiazione dedicata al termine della giornata di prove. Gli altri circoli hanno invece scelto di premiare i vincitori nella stessa sera della premiazione finale. Il prossimo 6 aprile saranno premiati quindi anche i primi classificati del VI Trofeo Marisabella a cura del CN Bari (Morgan IV per la crociera-regata; Machi per la Gran Crociera; Extravagance per la Minialtura; Kairos per il gruppo amatoriale B e Cocò per i Surprise); del trofeo Barion (Morgan IV e Machi; Uaua per la Minialtura e i Surprise; Oi Tirsenoi per il gruppo amatoriale B; Blu Virus per il Gruppo amatoriale C) e della Coppa Il Maestrale (Morgan IV per crociera-regata; Shamir per la Gran Crociera; Yellow Bee per la Minialtura; Oi Tirsenoi per il gruppo amatoriale B; Gaia per il gruppo amatoriale C e Cocò per i Surprise).