Vela, la Morgan vince la XXXI edizione del Trofeo Bettiglieri

BARI - Morgan di Nicola De Gemmis (CC Barion) con Mario Zaetta al timone, ha vinto la XXXI edizione del «Trofeo Bottiglieri» nella categoria altura, risultando primo anche nella divisione crociera/regata; ad aggiudicarsi il primo posto nella divisione gran crociera è stata Gaios di Amoroso - De Vanna.

Sono state 31 le imbarcazioni divise in quattro raggruppamenti (altura, minialtura, surprise e amatoriale) a gareggiare in acqua a Bari per il «Bottiglieri» organizzato dal Circolo della Vela Bari e valido come prima prova della XX edizione del Campionato invernale vela d’altura Città di Bari.

Il campo di regata allestito dal comitato al largo del lungomare Sud di Bari è stato ridotto fino a 3.2 miglia marine per consentire lo svolgimento delle due prove.

Nella classe Minialtura il trofeo è andato all’imbarcazione Nellaria di Vito Laforgia (CN Bari) timonata da Fabrizio Buono, risultato primo anche nel gruppo Surprise. Nella new entry categoria amatoriale in divisione B il primo posto è stato di Oi Tirsenoi di Mauro Loperfido (LNI Bari) e in divisione C Stag Trek 24 di Michele Zaza (CN Il Maestrale).