Sanremo in top ten: Diodato in vetta, quarto Achille Lauro

ROMA - Sanremo stravolge tutto. Nella settimana post festival, con la conseguente uscita degli album dei big in gara, la classifica Fimi è dominata dai grandi ritorni e dagli album dei partecipanti alla Kermesse ligure. Primo posto per la compilation ufficiale. «Sanremo 2020» conquista la vetta FIMI, davanti a «Fuori dall’Hype/Ringo Starr» dei Pinguini tattici nucleari, riedizione dell’Album - settimana scorsa al 44esimo posto - con la hit sanremese. Scende al terzo posto «Reale» di J-Ax che chiude il podio davanti a «Masini +1| 30th anniversary» di Marco Masini e a «Magmamemoria MMXX» di Levante.

Entrano in classifica anche i Green Day con «Father of All Motherfuckers» new entry al nono posto e «Atto Zero» di Anastasio che chiude la top ten. Se non fosse per «Boogieman» di Ghali e Salmo la top Ten dei singoli sarebbe soltanto Sanremo. Oltre al festival, Diodato si porta a casa anche la vetta della classifica: «Fai rumore» al primo posto seguito da «Viceversa» di Francesco Gabbani e da «Ringo Starr» dei Pinguini Tattici Nucleari.

Quarto posto per «Me ne Frego» di Achille Lauro e quinto per «Musica (e il resto scompare)» di Elettra Lamborghini. Elodie sesta con «Andromeda», settimo posto per «Per sentirmi Vivo» di Fasma - terzo tra le Nuove Proposte del Festival - ottava Levante con «Tikibombom» e nono posto per Le Vibrazioni con «Dov'è».

CLASSIFICA ALBUM PIU' VENDUTI:

1. Sanremo 2020 - Artisti Vari;

2. Fuori dall’Hype/Ringo Starr - Pinguini Tattici Nucleari;

3. ReAle - J-Ax;

4. Masini +1| 30th anniversary - Marco Masini;

5. Magmamemoria MMXX - Levante;

6. This is Elodie - Elodie;

7. Persona - Marracash;

8. 23 6451 - Tha Supreme;

9. Father of All Motherfuckers - Green Day;

10. Atto Zero - Anastasio.

CLASSIFICA SINGOLI DIGITALI:

1. Fai Rumore - Diodato;

2. Viceversa - Francesco Gabbani;

3. Ringo Starr - Pinguini Tattici Nucleari;

4. Me ne frego - Achille Lauro;

5. Musica (e il resto scompare) - Elettra Lamborghini;

6. Andromeda - Elodie;

7. Per Sentirmi Vivo - Fasma & GG;

8. TikiBomBom - Levante;

9. Dov'è - Le vibrazioni;

10. Boogieman - Ghali feat. Salmo.