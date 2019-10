Cenacolo diventa app e sito web

MILANO, 17 OTT - Il Cenacolo di Leonardo da Vinci si proietta nel futuro rinnovandosi grazie a un progetto digitale che comprende sito internet, pagine social e realtà aumentata. Al centro dell'idea, sviluppata ad hoc, c'è un'app che permette percorsi interattivi aumentando molto la fruibilità del museo, una delle realtà culturali più note del mondo, meta imprescindibile per i 500 anni del genio rinascimentale. Il 'Cenacolo 4.0' è da agosto attivo su Instagram, a breve su Facebook e l'app è già scaricabile per mobile. Da essa si potranno anche prenotare e acquistare biglietti, oltre che avere informazioni e percorsi sulla Milano leonardesca, per bambini e per ipovedenti.