Matera 2019, 'Abitare l'opera nei Sassi'

MATERA, 1 AGO - Venerdì 2 e sabato 3 agosto si alza il sipario sul progetto "Abitare l'opera", coprodotto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e dal Teatro San Carlo di Napoli nell'ambito del programma di Matera Capitale europea della cultura del 2019. Un progetto diviso in due parti: il prologo "I sette peccati capitalisti" con inizio alle ore 18 da piazza San Pietro Barisano, e "Cavalleria Rusticana", dalle 21, in piazza San Pietro Caveoso. L'ufficio stampa della Fondazione spiega inoltre che grazie a RaiCom 'Cavalleria rusticana' andrà in onda in diretta differita il 3 agosto alle 21.15 su Rai5, con introduzione alle 20.45.