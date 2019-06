40 anni Albachiara, Siae omaggia Vasco

ROMA, 13 GIU - Il 7 agosto del 1979 Vasco Rossi depositava alla Siae "Albachiara", diventata un cult, ma anche il simbolo di un nuovo modo di raccontare storie in musica. Quarant'anni dopo la Società degli autori e degli editori gli ha voluto rendere omaggio facendo riprodurre il primo bollettino depositato dal cantautore di Zocca con la sua firma e le sue note. La consegna il 12 giugno a San Siro, poco prima dell'inizio del concerto, come sempre sold out: con il Blasco c'erano il dg Siae Gaetano Blandini e l'ad di Warner Chappell Roberto Razzini: "Un omaggio a nome di tutti i nostri associati che non sono tutti Vasco Rossi, ma vivono di musica - gli ha detto Blandini - Come dice un tuo collega autorevole, Ennio Morricone, per fare bene il vostro mestiere bisogna avere talento, durata e passione e tu hai tutto questo". Sorridente anche l'ad di Warner che è l'editore di Albachiara: "Ci sembrava giusto omaggiarti per questo grande successo che hai regalato a tutti noi".