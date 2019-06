Midway, kolossal di Emmerich a novembre

ROMA, 5 GIU - Tra il 4 e il 6 giugno sull'atollo del Pacifico si combatté nel 1942 una leggendaria battaglia cielo mare, la battaglia delle Midway che determinò una svolta decisiva per il conflitto bloccando nel Pacifico l'avanzata nipponica e cambiando il corso della guerra. Nel 1976 con la regia di Jack Smight un kolossal con Henry Fonda, Toshiro Mifune, Charlton Heston ricostruì quello scontro che portò gli americani al controllo strategico delle isole Midway. Un nuovo kolossal è in uscita a novembre, con la regia di Roland Emmerich: Midway di cui è stato diffuso a livello internazionale il primo poster proprio in occasione dell'anniversario storico. Il film sarà una spettacolare rievocazione della spaventosa battaglia con cui la Marina degli Stati Uniti sconfisse la Marina imperiale giapponese. Tra i protagonisti Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Dennis Quaid e Woody Harrelson. Midway è esclusiva per l'Italia di Lucisano Media Group e Eagle Pictures.