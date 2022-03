Nasce il canale degli Oscar, tra passato e futuro i film vincitori della statuetta

Da oggi a giovedì 31 marzo si accende «Sky Cinema Oscar», un canale interamente dedicato ai film vincitori dell’ambita statuetta con oltre 100 titoli e sei film premiati nell’edizione 2021: Un altro giro, Una donna promettente, The father – Nulla è come sembra, Judas and the black messiah, Minari e Tenet e nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo dalle 00,15 in diretta su Sky e Now la notte degli Oscar. I titoli sono disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

Anche quest’anno Sky Cinema - informa una nota - è la casa degli Oscar e per celebrare l’attesissimo appuntamento con la 94ª edizione degli Academy Awards, dedica un intero canale ai film vincitori. Per due settimane, da sabato 19 a giovedì 31 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar con oltre 100 titoli premiati nelle precedenti edizioni. Una programmazione che culminerà nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles proprio degli Academy Awards, anche in streaming su NOW. Lunedì 28 marzo alle 21,15 l’appuntamento sarà con il meglio della notte degli Oscar 2022.

Da non perdere i sei film premiati nell’edizione 2021. Tra questi, domani domenica 20 marzo la prima visione di Un altro giro (21.15 Sky Cinema Due e 21.45 Sky Cinema Oscar), sorprendente pellicola del regista danese Thomas Vinterberg, premiata agli Oscar come miglior film internazionale, in cui quattro amici, tutti insegnanti delle scuole superiori, mettono alla prova la teoria secondo cui miglioreranno le loro vite mantenendo un livello costante di alcol nel sangue.