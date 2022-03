Quella semplice «domanda» che fa Cattelan, pronto per una nuova esperienza

Alessandro Cattelan parteciperà «come concorrente all’edizione ungherese di X Factor». Lo conferma il conduttore, durante un’intervista per la presentazione del suo docu-show «Una semplice domanda», su Netflix da venerdì per sei puntate.

Cattelan, che ha presentato per 10 anni il talent show su Sky Uno, è stato scelto tra i cantanti che si contenderanno la vittoria - e un contratto discografico - in Ungheria. «C’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Mi sono presentato a X Factor ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito». L’idea di «Una semplice domanda», 6 episodi prodotti da Fremantle e di cui Alessandro Cattelan è autore e protagonista, nasce in una sera d’estate da una riflessione del conduttore in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: «Papà, come si fa a essere felici?».

«Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cos’è la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo una semplice domanda?», sottolinea. Ed è proprio la ricerca di risposte che ha portato Cattelan a viaggiare, in Italia e all’estero, confrontandosi e condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Con loro Cattelan ha dato vita ad un racconto sugli elementi che caratterizzano la felicità per ognuno di noi, spinto dal desiderio di scoprire di più su che ruolo giochino l’amore, la famiglia, la ricchezza, il dolore e la fede. Lo ha fatto uscendo dallo studio televisivo, con una costruzione originale, sperimentando così esperienze uniche e incontri straordinari. Il 14 maggio Cattelan condurrà la finale dell’Eurovision Song Contest insieme a Mika e Laura Pausini.