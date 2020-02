Il palco di Sanremo attende il via: tutte le curiosità sulla Gazzetta

Anche quest’anno la Gazzetta del Mezzogiorno seguirà il 70esimo Festival di Sanremo a 360 gradi, sull’edizione cartacea, sul sito www.lagazzettadelmezzogiorno. it, e sui profili social del giornale. La redazione online curerà questa apposita sezione, dedicata a Sanremo 2020, dove oltre alle notizie di servizio riguardanti lo svolgimento della kermesse, ci saranno curiosità, approfondimenti, appuntamenti, eventi, notizie e interviste video direttamente dalla città dei fiori. Con una particolare attenzione per gli artisti pugliesi presenti all'Ariston: nella categoria big Diodato, legato alla città di Taranto e in gara con il brano “Fai rumore”, già vincitore del Premio Lunezia per il miglior testo, ed Elodie, che presenterà sul palco la canzone “Andromeda”, che porta tra le altre la firma di Mahmood, vincitore lo scorso anno. In gara fra i Giovani Gabriella Martinelli e Lula, che canteranno “Il gigante d’acciaio”, sul caso dell’ex Ilva: la loro avventura sanremese sarà anche raccontata in una sorta di diario quotidiano sulle pagine del nostro giornale. Quest’anno grande spazio, infine, alla copertura del festival sui social: ogni giorno vi regaleremo aggiornamenti in diretta, curiosità da Sanremo 2020, chicche e clip che non vedrete mai in tv, nelle nostre Instagram Stories sul profilo @lagazzettadelmezzogiorno.it, e seguiremo l’andamento della gara capitanata da Amadeus anche su Facebook e Twitter. Una copertura a 360 gradi in cui si cercherà di dare spazio alla vera protagonista di uno degli appuntamenti più attesi nel nostro Paese: la musica.