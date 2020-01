Monopoli, la storia dei sommergibili: mostra e fotografie nel castello Carlo V

Successo a Monopoli della mostra sui sommergibili italiani organizzata dalla Marina militare, nella suggestiva cornica del castello Carlo V. Un team di specialisti ha raccontato ai numerosi visitatori l’attività quotidiana che si svolge in mare. In bella mostra i modelli dei vari sottomarini del presente e del passato. Non sono mancato gli assetti interattivi e il simulatore che hanno consentito di toccare con mano uno spaccato della vita subacquea.

A presentare l’iniziativa, il capitano di fregata Manuel Minuto, capo servizio addestramento della flotta sommergibili. Tra l’altro è stato delineato l’importante ruolo dell’arma subacquea - un monopolitano è stato imbarcato sullo Scirè, un dei battelli più ricchi di storia della nostra Marina militare - nell’ambito della difesa del territorio e degli interessi nazionali.