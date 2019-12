Gioia, Dolce Puglia edizione numero 13, un successo l'ospitalità del 36° Stormo

E' uno degli appuntamenti più cool della stagione. Dolce Puglia, la tradizionale manifestazione organizzata dall'Associazione italiana sommelier giunta alla 13ma edizione, sposa ancora una volta il connubio col 36° Stormo dell'Aeronautica militare. Perché gli ingredienti, la passione, il territorio e la professionalità, rappesentano il patrimonio comune tra chi produce vino e chi vola. In mostra le eccellenze di casa nostra nell'hangar allestito all'interno della base. Cento le etichette pugliesi di vino dolce in abbinamento a formaggi, prodotti da forno, miele, olio e panettoni esposte. Produttori, enologi, ricercatori e tanti appassionati hanno assaggiato le bontà e ascoltato i canti del gruppo gospel Wanted chorus. Un tour della Puglia col calice in mano guardando i video dei nostri top-gun impegnati nei cieli di mezzo mondo a garantire la sicurezza, come ha sottolineato il padrone di casa, il colonnello Emanuele Spigolon..