Brindisi, il San Marco si addestra con le forze speciali maltesi

Si è concluso.a Brindisi un importante momento addestrativo presso le strutture della Brigata marina San Marco, con protagonisti un boarding team delle forze speciali maltesi e un boarding team del 2° Reggimento San Marco. L’addestramento è stato un’eccellente occasione per gli operatori delle due Marine, che ha permesso loro di condividere le proprie tecniche, procedure e tattiche in ambienti maritime. In un’intensa settimana sono state pianificate e condotte specifiche attività addestrative che hanno compreso il maneggio delle armi in dotazione, il movimento tattico e le relative tecniche di salita a bordo di un’unità navale in porto a Brindisi, le tecniche di combattimento militare corpo a corpo nonché attività di rilascio tramite fast-rope da elicottero SH-90 presso l’aeroporto di Maristaer Grottaglie.