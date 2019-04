Un mare da scoprire, da difendere, da conservare. E' questo il messaggio della “Giornata del mare”, ricorrenza nazionale istituita dal nuovo decreto sul codice della Nautica, che anche a Bari coinvolgerà gli istituti scolastici, con l’intento di diffondere e sviluppare la cultura marinara ed il concetto di “cittadinanza del mare”.

Tutti i comandi territoriali della Guardia costiera si sono attivati per l’organizzazione di eventi in sinergia e collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado per condividere i valori e gli ideali che dovrebbero accomunare tutti coloro che amano e rispettano il mare.

Nella giornata di domani, con inizio alle 8.30, al secondo piano del terminal crociere del porto di Bari, la Capitaneria di porto di Bari organizzerà un convegno di studio e approfondimento di tutte le tematiche relative al mare e alla sua tutela e valorizzazione,con l’intervento di autorevoli professori dell’Università degli Studi “Aldo Moro”, come il prof. Giuseppe Mastronuzzi del dipartimento di Scienze della terra e geoambientali ed il prof. Angelo Tursi del dipartimento di Biologia per illustreranno sia le prospettive offerte dalla professione marittima, sia l’approccio con il mare per passione sportiva e divertimento.

In aggiunta all’evento, nella stessa giornata, sarà disponibile per visite a bordo dalle 10 alle 18 il pattugliatore multiruolo d’altura della Guardia costiera “Nave Diciotti”, che sosterà nel porto alla banchina adiacente allo stesso terminal crociere.

A bordo sarà allestita anche la mostra “Clean sea life”, che sarà illustrata ai visitatori da esperti del CoNISMa (Consorzio interuniversitario per le scienze del mare).