In merito alla diffusione di notizie circa un presunto ritiro dei militari italiani dalla Libia, si precisa che il contingente italiano dislocato in Libia a Tripoli e Misurata, dove è presente una struttura ospedaliera Role 2 italiana, nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (MIASIT) continua ad operare regolarmente così come continuano le attività di nave Capri, presente a Tripoli nell’ambito dell’operazione Mare sicuro.

La missione bilaterale (MIASIT), che ha avuto inizio a gennaio 2018, continua con l’obiettivo di rendere l’azione di assistenza e supporto in Libia maggiormente incisiva ed efficace, sostenendo le autorità libiche nell’azione di pacificazione e stabilizzazione del Paese e nel rafforzamento delle attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, in armonia con le linee di intervento definite dalle Nazioni unite.

In particolare, nell’ambito della MIASIT, a Tripoli è dislocato il Comando della missione e un Mobile training team per la formazione, l’addestramento e l’assistenza tecnico-infrastrutturale a favore delle Forze di sicurezza libiche, mentre a Misurata è schierata la Task force Ippocrate (di cui fanno parte i bersaglieri del 7° reggimento di Altamura) con una struttura ospedaliera dedicata all’attività di assistenza sanitaria.

Nave Capri nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro” è chiamata a fornire, su richiesta della controparte, attività di supporto e di sostegno alla Guardia costiera e alla Marina militare libiche tesa a fornire protezione e a svolgere attività per il ripristino dell’efficienza degli assetti e relative infrastrutture funzionali al controllo/contrasto dell’immigrazione illegale e condotta di attività ricerca e soccorso in mare (SAR).