È iniziata dall'Istituto nautico ed aeronautico "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi" di Brindisi l'attività di orientamento svolta dal Comando militare Esercito "Puglia" presso gli istituti scolastici di primo e secondo grado delle province di Brindisi e Lecce e dell'Università degli Studi "Aldo Moro", nella sede di Taranto. Le conferenze informative, che hanno come tema il ruolo svolto dall'Esercito in ambito nazionale e internazionale, forniscono agli studenti le informazioni relative alle opportunità professionali offerte dalla forza armata e rappresentano un modo per portare "tra i banchi di scuola" la cultura della difesa.



Gli incontri sono stati destinati agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti di struzione secondaria, a quelli che frequentano il terzo anno degli istituti di istruzione di primo grado e agli universitari Dipartimento Jonico dell'Ateneo. Il ciclo di conferenze iniziato da Brindisi, è proseguito nell' istituto comprensivo "R. Durante" di Melendugno, per poi raggiungere l' istituto di istruzione secondaria superiore di Otranto e Poggiardo. La settimana si è conclusa a Taranto con un laboratorio di orientamento rivolto ai laureandi e laureati di tutti i corsi di laurea del Dipartimento Jonico, dell'Università "Aldo Moro" che ha visto il coinvolgimento di tutte le forze armate.



I militari del Comando militare Esercito "Puglia", agli ordini del generale Giorgio Rainò, hanno incontrato oltre mille giovani salentini, che hanno palesato grande interesse per l'attività svolta dalla forza armata e per le opportunità professionali offerte. Particolare attenzione è stata posta sugli arruolamenti in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) il cui bando è aperto fino al prossimo 26 marzo. Le conferenze di orientamento professionale, proseguiranno nei vari istituti superiori Pugliesi a cura della sezione pubblica informazione del Comando militare Esercito "Puglia" e della Brigata Meccanizzata "Pinerolo". Prossima tappa Margherita di Savoia (Bt), venerdì 22 marzo, per la 3a edizione di " Orienta giovani. "La scuola, l'università, il mondo del lavoro".