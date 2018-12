Amendola ospita i comandanti operativi Meeting sui velivoli di quinta generazione

Il comandante della Squadra Aerea (CSA), generale Fernando Giancotti ha presieduto l’Air Forces Operational Commanders’ Meeting che si è svolto presso il 32° Stormo di Amendola nell’ambito del 4° Flying course del Tactical leadership programme (TLP).

L’evento, unico nel suo genere, ha visto la partecipazione dei comandanti operativi, o loro rappresentanti, delle Forze aeree di alcuni dei Paesi aderenti (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Usa). Dopo la presentazione del 32° Stormo da parte del colonnello Davide Marzinotto, il colonnello Paolo Rubino ha illustrato le fasi salienti del 4° Flying course ed il generale Giancotti ha posto in risalto le prospettive e l’approccio dell’Aeronautica militare italiana verso la 5a generazione. Successivamente, ogni singolo rappresentante ha potuto evidenziare il proprio punto di vista e le lezioni apprese, al fine di rendere patrimonio comune le rispettive esperienze e competenze.



Alla fine della giornata, si è svolta una visita presso “la cittadella JSF”, sede del 13° Gruppo Volo ed al "Deployable, Air control centre, Recognized air picture production centre, Sensor fusion post" (DARS), dipendente dal Reparto mobile di comando e controllo (RMCC) di Bari Palese, rischierato sul sedime di Amendola per il TLP. L’occasione ha suscitato grande interesse negli ospiti internazionali. L’approccio italiano alla quinta generazione, primo a conseguire la capacità operativa iniziale in Europa, è stato molto apprezzato per la qualità e l’efficacia dei risultati conseguiti e per i concetti fortemente innovativi implementati anche nello sviluppo di cultura e processi organizzativi capaci di supportare e promuovere una vera e propria trasformazione complessiva del sistema operativo A.M.

Anche il 4° Flying course, per la prima volta in Italia dopo molti anni, ha rappresentato un importante passo nella transizione verso il concetto di 5a fenerazione, mediante il primo utilizzo in operazioni congiunte del velivolo F-35 in interfaccia con sistemi d’arma di 4a generazione. L’integrazione del sistema d’arma JSF all’interno dell’Aeronautica militare rappresenta la trasformazione capacitiva della Forza armata verso la quinta generazione: l’F-35, definito come “Sistema di sistemi”, si pone quale moderno strumento per affrontare gli odierni scenari operativi, ad elevata connotazione interforze e basati sulla superiorità informativa. Il successo riscontrato in termini di partecipazione ed interesse anche per questo incontro ai massimi livelli operativi, così come avvenuto per il 4° Flying course e per la dichiarazione della iniziale capacità operativa (IOC) del velivolo F-35, testimonia dunque la valenza e l’apprezzamento da parte delle Forze aeree internazionali dell’innovativo approccio alle tematiche di 5a generazione e delle metodologie all’avanguardia proposte dall’Aeronautica militare.