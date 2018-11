Lituania, i bersaglieri di Altamura"promossi" alla Iron Wolf II

Si è appena conclusa in Lituania l’esercitazione Iron Wolf II, una esercitazione a livello Brigata alla quale hanno partecipato circa 3500 militari di 14 differenti Paesi della NATO. La IW II si inserisce nell’esercitazione NATO Anakonda-18, alla quale partecipano circa 20mila militari, sotto la guida della Polonia (principale Paese ospitante) e diretta dal Multinational Division North East (MND-NE). La Iron Wolf II è una di quelle attività che hanno l’obiettivo principale di praticare la cooperazione tra le strutture di comando in ciascuno dei Paesi partecipanti e gli alleati della NATO con il fine di assicurare che le forze NATO siano pronte a rispondere a qualsiasi minaccia.

La 39a Compagnia “Aquile”, del 7° Reggimento bersaglieri di Altamura, già impiegata in operazioni in Lettonia nell’ambito dell’iniziativa enhanced forward presence, si è spostata in Lituania per prendere parte alla Iron Wolf II, la più grande esercitazione militare internazionale ospitata dal paese Baltico. L’esercitazione, finalizzata ad addestrare la mobilità e l’abilità di reagire velocemente contro ogni possibile nemico che voglia occupare il territorio lituano, rientra nella capacità della NATO di difendere i confini est. La compagnia italiana, inquadrata sotto il comando di un battaglione multinazionale a guida lituana e al cui interno presentava componenti canadesi, inglesi ed estoni, ha partecipato ad attività offensive e difensive in scenario Hibrid warfare con caratteristiche principalmente di conflitto simmetrico. Il partito contrapposto è stato rappresentato dal eFP Battle Group Lituania, composto da componenti tedesche, ceche, olandesi e belga.

Al termine delle attività il comandante lituano ha porto sinceri ringraziamenti e congratulazioni alla compagnia italiana, apprezzandone la professionalità, l’impegno e le capacità dimostrate durante le attività e ha sottolineato l’alto livello addestrativo evidenziato dall’unità, grazie al quale, il comando di Battle group ha potuto raggiungere con successo i complessi task assegnati. Nel corso dell’esercitazione, svolta in condizioni climatiche avverse, la compagnia ha potuto incrementare ulteriormente le proprie capacità operative e trarre numerosi insegnamenti. L’attività addestrativa prevedeva la conduzione di ogni tipo di manovra tattica, sia in campo aperto sia in ambiente boschivo, all’interno di un’area addestrativa inesplorata.

Per la Compagnia di bersaglieri impiegata in Lettonia, la Iron Wolf II rappresenta l’ultima attività addestrativa condotta nel teatro di operazioni prima del redeployment al termine dei sei mesi trascorsi presso l’eFP Battle Group Latvia.