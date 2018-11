Il segretario generale della NATO Jeans Stoltenberg ha prestato visita ai militari dislocati ad Herat presso il Train Advise and Assist Command West (TAAC-W), comando multinazionale della missione Resolute Support (RS) a guida italiana attualmente su base Brigata “Pinerolo”. Il segretario generale ha incontrato gli uomini e le donne delle sei Nazioni (Italia, USA, Albania, Slovenia, Ucraina e Lituania) che compongono il Train Advise and Assist Command West (TAAC-W) per ringraziarli del contributo giornaliero di altissimo livello fornito in favore della missione. In particolare, a seguito di un briefing approfondito con il comandante della TAAC-W, ha sottolineato i notevoli progressi registrati nella regione. Quindi ha ringraziato l’Italia per la sua lunga permanenza in Afghanistan e per il ruolo di assoluto rilievo avuto nella missione in questi anni. Inoltre, ha ringraziato i militari italiani per l'eccellente lavoro volto nell'addestramento, nell'assistenza e nella consulenza alle Forze di sicurezza afgane per garantire la sicurezza del proprio Paese.

Questo ulteriore riconoscimento da parte della più alta carica istituzionale della NATO, costituisce la conferma della validità dell'addestramento offerto dai militari italiani alle Forze di sicurezza afgane. Tangibile risultato di un'efficace ed efficiente attività di Train Advise and Assist degli uomini e delle donne del Contingente italiano sono state le ultime elezioni parlamentari che nella Regione Ovest, di cui l'Italia detiene la responsabilità, sono state condotte senza problemi significativi grazie all'efficace cornice di sicurezza garantita dalle Forze di Sicurezza afgane. Il lavoro degli Advisors italiani si inquadra nell’ambito della missione NATO Resolute Support (RS) con il compito principale di fornire addestramento, consulenza ed assistenza alle Forze di Sicurezza afgane per migliorarne la funzionalità e la loro capacità di autosostenersi.

Il Segretario Generale era accompagnato dalle due più alte cariche militari dell'Alleanza, il Chairman del Military Committee della NATO Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, e il Supreme Allied Commander in Europe (SACEUR) Generale USA Curtis M. Scaparotti, dal Senior Civilian Representative di Resolute Support (RS) Ambasciatore Cornelius Zimmermann e dal Senior National Italian Representative, nonchè vice Capo di Stato Maggiore Supporti di RS, generale di Divisione Massimo Panizzi.































Missione Afghanistan: Stoltenberg incontra militari italiani

Il Segretario Generale della NATO incontra i militari del Train Advise and Assist Command West nella missione Afghanistan

Il segretario gGenerale della NATO Jeans Stoltenberg ha prestato visita ai militari dislocati ad Herat presso il Train advise and assist command West (TAAC-W), comando multinazionale della missione Resolute Support (RS) a guida italiana attualmente su base Brigata “Pinerolo”. Il segretario generale ha incontrato gli uomini e le donne delle sei Nazioni (Italia, USA, Albania, Slovenia, Ucraina e Lituania) che compongono il Train advise and assist command West (TAAC-W) per ringraziarli del contributo giornaliero di altissimo livello fornito in favore della missione. In particolare, a seguito di un briefing approfondito con il comandante della TAAC-W, ha sottolineato i notevoli progressi registrati nella regione. Quindi ha ringraziato l’Italia per la sua lunga permanenza in Afghanistan e per il ruolo di assoluto rilievo avuto nella missione in questi anni. Inoltre, ha ringraziato i militari italiani per l'eccellente lavoro volto nell'addestramento, nell'assistenza e nella consulenza alle Forze di sicurezza afgane per garantire la sicurezza del proprio Paese.

Questo ulteriore riconoscimento da parte della più alta carica istituzionale della NATO, costituisce la conferma della validità dell'addestramento offerto dai militari italiani alle Forze di sicurezza afgane. Tangibile risultato di un'efficace ed efficiente attività di Train advise and assist degli uomini e delle donne del contingente italiano sono state le ultime elezioni parlamentari che nella Regione Ovest, di cui l'Italia detiene la responsabilità, sono state condotte senza problemi significativi grazie all'efficace cornice di sicurezza garantita dalle Forze di sicurezza afgane.



Il lavoro degli advisors italiani si inquadra nell’ambito della missione NATO Resolute Support (RS) con il compito principale di fornire addestramento, consulenza ed assistenza alle Forze di Sicurezza afgane per migliorarne la funzionalità e la loro capacità di autosostenersi. Il segretario generale era accompagnato dalle due più alte cariche militari dell'Alleanza, il Chairman del military committee della NATO Air chief marshal sir Stuart Peach, e il Supreme allied commander in Europe (SACEUR) generale USA Curtis M. Scaparotti, dal Senior civilian representative di Resolute Support (RS) ambasciatore Cornelius Zimmermann e dal Senior national Italian Representative, nonchè vice capo di Stato Maggiore Supporti di RS, generale di Divisione Massimo Panizzi.