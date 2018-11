Sono sulle tracce di relitti americani abbattuti e precipitati nel Mare Adriatico durante la Seconda guerra mondiale: per questo, stamani, tre esponenti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America, i tenenti Daniel Friedman, della Marina militare, e Stefanie DePriest dell'Air Force, con la storica Christine Cohn, hanno incontrato nel Municipio di Barletta il sindaco Cosimo Cannito. Alcuni relitti militari, infatti, stando a ricerche storiche e documentali gia' compiute dall'agenzia del Pentagono per la quale i tre operano, si troverebbero sui fondali al largo della costa di Barletta e nel Golfo di Manfredonia. Per questo, la prossima estate, una nave oceanografica, hanno annunciato i tre delegati, compirà esami strumentali per accertare la presenza di relitti nella speranza di recuperare resti umani. La visita di oggi è stata organizzata - informa in una nota il Comune di Barletta - dall'Ambasciata Usa a Roma.