Potenza, controlli dei carabinieri contro i furti in casa

POTENZA - Una persona denunciata in stato di libertà, tre segnalate per uso di sostanze stupefacenti e due patenti di guida ritirate: è il risultato di un’operazione di controllo del territorio eseguita dai Carabinieri in particolare contro i furti nelle case, nelle zone della Val d’Agri e del Senisese.



Le patenti sono state ritirate a Senise e a Villa d’Agri a due uomini: il primo guidava sotto l’effetto dell’alcol, il secondo aveva addosso cocaina e hascisc. A Brienza un minorenne romeno, residente nel Foggiano, era alla guida di un’auto: il veicolo è stato sequestrato. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno controllato 119 veicoli e quattro esercizi pubblici, identificando 176 persone e rilevando 13 contravvenzioni al Codice della strada.