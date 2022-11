Dai controlli effettuati in Basilicata dai Carabinieri del Nas «non sono emerse situazioni di contaminazione degli alimenti da Listeria": lo hanno reso gli stessi specialisti dell’Arma, all’esito di una «capillare azione di controlli presso le principali attività produttive della piccole, media e grande distribuzione». I Carabinieri hanno sottolineato i «confortanti risultati sotto l’aspetto microbiologico», spiegando che «le sporadiche non conformità rilevate, ed i conseguenti provvedimenti adottati, hanno riguardato differenti violazioni alle normative igienico-sanitarie di natura amministrativa, non aventi comunque ricaduta immediata e diretta sulla salute pubblica».

I controlli hanno riguardato le aziende che operano «nel settore dei prodotti a base di carne cruda o a ridotta cottura, quali würstel crudi, insaccati con stagionatura breve (macellerie, salumerie, supermercati, salumifici), formaggi freschi e molli (latterie, caseifici), prodotti della gastronomia (rosticcerie e similari), nonché ai distributori automatici di alimenti. Le ispezioni sono state implementate, laddove ritenuto opportuno, dal prelievo di campioni sulle materie prime e/o sul prodotto finito, successivamente depositati presso il competente Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’esecuzione delle analisi microbiologiche finalizzate alla ricerca del suddetto batterio».

Sospesa attività produzione insaccati a Lecce

La sospensione di una attività di produzione di insaccati e carni stagionate salate per gravi carenze igienico-sanitarie è stata disposta dai carabinieri nel Nas di Lecce nel corso di controlli collegati ai casi di listeriosi verificatisi nelle ultime settimane in diverse regioni italiane. Complessivamente sono state eseguite 28 ispezioni che hanno evidenziato irregolarità in 8 casi (il 29% circa degli obiettivi controllati), a seguito dei quali sono state segnalate all’Autorità sanitaria ed amministrativa 8 operatori dei vari settori e contestate 9 sanzioni per un valore complessivo di 6.000 euro.