La Basilicata contesa dai «Vip»

POTENZA - Elezioni vip in terra lucana. Quelle che si terranno oggi saranno ricordate in Basilicata per le consultazioni con la maggior presenza di big nazionali candidati. Ad aspirare ai sette seggi che spettano ai lucani saranno la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati (candidata all’uninominale Senato in quota Forza Italia), il sottosegretario agli affari regionale Enzo Amendola, (candidato capolista alla Camera per il Partito Democratico), il leader nazionale della Lega Matteo Salvini (candidato capolista al proporzionale Senato per il suo partito) e il senatore uscente del Movimento 5 Stelle Mario Turco (candidato capolista al proporzionale Senato per il M5s). I big venuti da lontano dovranno contendersi il voto di circa 447mila lucani che oggi saranno chiamati alle urne nei seggi aperti dalle 7 alle 23.

Quattro i deputati e tre i senatori che saranno eletti dopo la riforma che ha previsto il taglio dei parlamentari e che ha portato al quasi dimezzamento della pattuglia lucana. Tra i candidati che aspirano alla riconferma, seppure con alternanze tra Camera e Senato, il parlamentare di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata, i grillini Arnaldo Lomuti ed Agnese Gallicchio l’ex grillino ora con il partito di Di Maio, Luciano Cillis l’onorevole dem Vito De Filippo, il senatore leghista Pasquale Pepe e l’onorevole azzurro Michele Casino. New entry che puntano allo scranno, invece, sono l’ex assessore regionale all’Ambiente di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa, l’ex governatore lucano Marcello Pittella (in corsa al Senato con il Terzo Polo), i due vice presidente del Consiglio regionale Francesco Piro (candidato al Senato per Forza Italia) e Mario Polese (candidato alla Camera per il Terzo Polo), l’assessore ed i consiglieri regionali Donatella Merra (Lega), Luca Braia (Terzo Polo) e Gerardo Bellettieri (Forza Italia) e poi, alla sua prima esperienza politica, l’ex direttore della Coldiretti Basilicata Aldo Mattia (candidato alla Camera con Fratelli d’Italia).

Nella legislatura che si sta chiudendo erano tredici gli esponenti lucani a sedere sugli scranni dei due rami del Parlamento mentre dal 26 settembre saranno la metà. Sette esponenti politici i cui nomi verranno fuori dalle urne nella notte tra domenica e lunedì. I tre deputati saranno eletti con il sistema proporzionale, uno con l’uninominale mentre i due senatori saranno eletti con il proporzionale e uno con l’uninominale. I nomi degli eletti all’uninominale, quindi, potrebbero essere i primi ad arrivare stanotte così come gli eletti al proporzionale Senato (dove l’elezione è su base regionale), mentre più tempo, potrebbe comportare l’indicazione degli eletti alla Camera (che ha una ripartizione su base nazionale). Intanto, nel pomeriggio di ieri si sono consumati senza troppi problemi i «riti» legati all’insediamento dei seggi. Sono 683 le sezioni che sono state allestite - 453 in provincia di Potenza e 230 in quella di Matera - e che oggi accoglieranno i lucani chiamati a votare.