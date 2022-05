Potenza, l'ospedale San Carlo si colora di rosa per il Giro d'Italia

POTENZA - L'ospedale San Carlo si colora di rosa in onore del Giro d'Italia. «La tappa della 105esima edizione del Giro d’Italia nella città di Potenza è l’occasione per ricordare quanto di eccezionale si sia fatto e ancora si stia facendo nelle corsie ospedaliere», spiega il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.

«La direzione strategica dell’Aor San Carlo ha accolto con favore - ha annunciato Spera - l'iniziativa promossa dall’associazione Colazione da Tiffany, in collaborazione con le associazioni Vivere Donna e Magazzini Sociali, volta ad illuminare di rosa la palazzina accoglienza/uffici dal 10 al 13 maggio».

Proprio il 13 maggio, il capoluogo lucano ospiterà l'arrivo della settima tappa, la Diamante-Potenza.

«È un modo per ringraziare ancora una volta il personale medico, infermieristico e tutti gli operatori sanitari, tecnici e amministrativi dell’Azienda ospedaliera regionale - ha proseguito il direttore Spera - per il lavoro incessante svolto in questi due anni di pandemia. L’ospedale di Potenza è certamente uno dei simboli di questa eccezionale stagione e salutare il Giro d’Italia, illuminandone una parte di rosa, rappresenta l'auspicio per una definitiva conclusione del complesso momento sanitario vissuto e per l’avvio di un periodo più sereno».