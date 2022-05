Muore in un incidente stradale mentre va al lavoro nel Potentino

POTENZA - «Un addetto alla vigilanza di 60 anni ha perso la vita all’alba di in un incidente stradale mentre si recava a lavoro da Sant'Arcangelo (Potenza) al Centro Oli di Viggiano (Potenza). L’uomo lavorava per un istituto di vigilanza della città di Potenza».

Ne hanno dato notizia nel pomeriggio la Filcams Cgil e la UilTucs, che «nello stringersi al dolore dei familiari», in un comunicato congiunto, hanno sottolineato «con forza ancora un volta come le condizioni di lavoro degli addetti alla vigilanza vadano assolutamente riviste con urgenza. Appena una settimana fa siamo scesi in piazza per sollecitare l’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto del settore, atteso da oltre sei anni».

I due sindacati «chiedono alle istituzioni, ai committenti e a quanti hanno un ruolo nel comparto, di fare il possibile perché il tavolo venga riaperto e si possa arrivare finalmente a una dignitosa conclusione del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale. Una situazione aggravata ancor più a livello locale dalla mancata applicazione dei diritti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro dagli istituti di vigilanza e di cui purtroppo incidenti di questo tipo sono la conseguenza»