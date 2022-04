Bollywood a Potenza cerca volti da lanciare nel cinema

POTENZA - C’è chi sogna di sfondare nel mondo del cinema e chi la vive come un’esperienza «leggera». Da cosa nasce cosa, poi si vedrà. Bollywood chiama Potenza, Potenza risponde presente. È da tempo, ormai, che si è creato un «ponte» tra le case produttrici dell’India e il capoluogo lucano, già teatro di corti e videoclip indiani. Da ieri è in corso un casting nei locali di Sirio Studios che sta cercando attori e attrici, ballerini e ballerine tra i 20 e i 40 anni per comparse in una produzione che comincerà a girare a Potenza già alla fine di aprile. Siamo andati a curiosare per raccogliere testimonianze di chi tenta questa avventura. Come le sorelle Ilaria e Federica Marchetti. Per Ilaria non è il primo casting: «Ho studiato all’università a Milano e lì ho già fatto esperienza in questo campo. Oggi sono avvocato ma il cinema resta la mia passione». Federica va sulla scia della sorella maggiore: «Ho fatto la comparsa in un video de La Ricotta e mi piacerebbe continuare». Rosangela Lopomo è un volto noto a Potenza e ha esperienza nel mondo del cinema (è apparsa nell’ultimo film «La notte più lunga dell’anno» con Ambra Angioini»): «Con la produzione indiana - dice - ho già lavorato avendo avuto un ruolo importante all’interno di un videoclip musicale. Spero di avere altre opportunità». Annachiara Canario punta decisamente alla carriera di attrice. È di Matera ma vive a Roma: «Ho recitato in varie fiction Rai e in teatro anche all’estero. Per me i casting sono pane quotidiano». La vive come un gioco, invece, Carmine Pellecchia: «Studio Ingegneria e ho poco tempo a disposizione, ma è un’esperienza che mi attrae. Ci provo, poi vediamo...». Anche Noemi Milano, studentessa di Chimica, si dice attratta dal mondo del cinema: «Mi è sempre piaciuto recitare. Amo anche la materia che studio, ma il cinema è un qualcosa che mi appassiona molto».

La responsabile del casting Sabrina Cammarota continua ad annotare prenotazioni di ragazze e ragazzi pronti a giocarsi una carta: «Abbiamo diversi programmi e film in agenda pertanto stiamo realizzando un archivio di aspiranti attori e attrici che può servire all’occorrenza». Lo conferma Angelo Viggiano, amministratore di Sirio Studios: «Con il mondo di Bollywood - dice - abbiamo ormai un rapporto consolidato che dura da sei anni. Siamo in contatto anche con altre produzioni internazionali, ad esempio norvegese, per la realizzazione di film e videoclip. Insomma, un calderone che può riservare buone opportunità di lavoro». Quanto al film indiano, Viggiano annuncia che a fine aprile saranno girate le prime scene tra via Pretoria e piazza Mario Pagano. Potenza «proiettata» in India. Uno straordinario spot che potrebbe avere interessanti riverberi a livello turistico.