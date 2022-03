Potenza, urtato da un treno vicino la stazione: morto 82enne

POTENZA - Urtato stamani da un treno - per cause in fase di accertamento da parte della Polizia ferroviaria - nei pressi di un passaggio livello (che era abbassato) a poca distanza dalla stazione di Potenza centrale, un uomo di 82 anni, di Pignola (Potenza), è morto a causa della gravità delle ferite riportate.

Secondo quanto si è appreso, intorno alle ore 8, l’anziano era sui binari: il treno, nonostante procedesse a bassa velocità, l’ha urtato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziano in codice rosso all’ospedale «San Carlo» di Potenza, dove è morto alcune ore dopo il ricovero ricoverato nel reparto di rianimazione. Dopo l'interruzione, necessaria per gli accertamenti dell’incidente, la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente.