Potenza, screening gratuiti per la festa del papà

POTENZA - In Italia sono circa 37mila le nuove diagnosi di tumore alla prostata che rappresenta il 19 per cento di tutti i tumori maschili. Per sensibilizzare sull'importanza della corretta informazione e della prevenzione del tumore alla prostata, in occasione della festa del papà, il prossimo 18 e 19 marzo, saranno previsti dei servizi gratuiti clinico-diagnostici all’Irccs Crob di Rionero (Potenza).

L'istituto di ricerca lucano aderirà all'iniziativa che è stata promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’obiettivo - ha spiegato l'ufficio stampa del Crob - «di sensibilizzare la popolazione maschile, sottolineando sia l’importanza della medicina di genere che l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua salute».

Il primo appuntamento, venerdì 18 marzo, comincerà con una diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’Istituto con gli urologi Ferdinando Di Giacomo e Antonio Nacchia che "incontreranno i cittadini per parlare di prevenzione urologica e risponderanno a tutte le domande e i dubbi». Sabato 19, si terranno le visite gratuite con 24 posti dedicati agli uomini a partire dai 45 anni età che non abbiano mai effettuato una visita urologica».