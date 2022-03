Vaccini, bloccata piattaforma Asp, stop prenotazioni quarte dosi

La Direzione strategica della Azienda sanitaria di Potenza, in una nota, ha comunicato che "per temporanei problemi tecnici della piattaforma attualmente in uso, non possono al momento essere prenotate con questo sistema le quarte dosi (booster) dei vaccini anti Covid-19 per i cittadini ricadenti nel territorio del Potentino».

Nel comunicato è inoltre specificato che «si sta lavorando celermente per risolvere il problema e in tempi rapidi verrà comunicata la nuova modalità di prenotazione. Intanto si ricorda che le quarte dosi interessano i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria dovuta a cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici, nonché i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido che hanno già completato il ciclo primario di vaccinazione con le tre dosi».