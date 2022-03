Il ministro Lamorgese inaugura la sede della Dia a Potenza

POTENZA - Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, torna nella «sua» Potenza, città dov’è nata. Oggi, alle 11.30, interverrà alla cerimonia di inaugurazione della sede operativa della Direzione Investigativa Antimafia in via Vaccaro nel capoluogo lucano. Gli interventi del direttore della Dia e della titolare del Viminale saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Viminale (www.interno.gov.it) e sul sito della Direzione Investigativa Antimafia (https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it). Successivamente il ministro si sposterà nel palazzo della Prefettura dove sottoscriverà, con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il protocollo d’intesa per l’attuazione del numero unico di emergenza 112. La visita istituzionale del ministro Lamorgese era in programma il 25 febbraio scorso, ma l’inizio del conflitto in Ucraina ha fatto slittare l’appuntamento.